La Regione "apre" ad agricoltori e stabilimenti - Terzo Binario News

Il plauso di Panunzi e della Califano

“Due provvedimenti attesi per due importanti settori dell’economia”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi sulle due ordinanze della Regione Lazio, che autorizzano gli spostamenti per gli agricoltori hobbisti e gli interventi di manutenzione e sanificazione negli stabilimenti balneari e nei campeggi. “Siamo in una fase delicata e complessa – prosegue Panunzi -.

Da una parte, dobbiamo continuare a fare tutti gli sforzi necessari per contenere la diffusione del coronavirus, anche ora che cominciamo a vedere dei risultati positivi. Dall’altra, dobbiamo iniziare a guardare al dopo emergenza e creare le condizioni perché tutto il sistema economico e sociale possa rimettersi in moto, garantendo però la massima sicurezza”.

L’ordinanza che riguarda gli agricoltori hobbisti autorizza gli spostamenti, all’interno del proprio comune o verso comune limitrofo, per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali da cortile, sempre esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da covid-19. Il documento permette lo spostamento: per non più di una volta al giorno; di un solo componente del nucleo familiare; limitatamente agli interventi necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali che la stagione impone, ovvero per accudire gli animali allevati.

L’ordinanza che interessa stabilimenti balneari e campeggi consente esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione di accedere alle concessioni con finalità turistico ricreative su demanio marittimo e lacuale (ossia stabilimenti balneari marittimi e lacustri e chioschi di spiagge libere con servizi) e alle strutture ricettive all’aria aperta (campeggi), aree in concessione e pertinenze compresi. Stabilimenti, chioschi e campeggi restano comunque chiusi al pubblico. Tutti gli interventi previsti dall’ordinanza dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti a tutela degli operatori”.

“L’ordinanza, firmata dal Presidente Zingaretti, che consente al personale di poter accedere negli stabilimenti e nei chioschi in concessione per interventi di manutenzione, pulizia e sanificazione è una splendida notizia che accoglie l’appello lanciato da tutto il comparto balneare laziale. Un provvedimento importante che va ad aggiungersi a un altro: i 6 milioni di euro destinati ai Comuni del litorale della Provincia di Roma, appena stanziati, contro l’erosione marittima. Un segnale che la Regione Lazio sta facendo davvero di tutto per far ripartire l’economia del nostro territorio in vista della fase 2.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano