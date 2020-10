La Rai si mette sulle tracce del crimine: viaggio nel giallo della tv nazionale - Terzo Binario News

La mostra è in programma al museo di Roma in Trastevere

Un percorso tra Maigret e Montalbano, passando per La Piovra e il Pasticciaccio di via Merulana.

La mostra “Sulle tracce del crimine”, organizzata da Rai Teche, e in programma al Museo di Roma in Trastevere, in piazza S. Egidio, ripercorre oltre mezzo secolo di polizieschi trasmessi dalla TV di stato, dai suoi inizi fino ai giorni nostri.

La mostra, curata da Peppino Ortoleva, storico ed esperto della comunicazione, professore dell’Università degli studi di Torino, presenta fotografie di scena, documenti originali e postazioni multimediali, dove è possibile vedere spezzoni di sceneggiati storici, come “Il segno del Comando” o “L’amaro caso della baronessa di Carini”, film di genere, o di storie più contemporanee, come Rocco Schiavone o il Commissario Manara.

Una full immersion nel poliziesco, che certamente appassionerà i cultori del genere, ma che può interessare anche molti visitatori che possono ritrovare episodi di sceneggiati vecchi e nuovi, serie televisive di successo, documenti riguardanti casi di cronaca.

La mostra sarà presente al Museo in Trastevere fino al 6 gennaio 2021, dopo tale data verrà esposta a Milano e Torino.

Simonetta D’Onofrio