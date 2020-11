La pulizia dell'Aquafelix con Paolo Insolera un segnale di speranza dai giovani - Terzo Binario News

(foto e testo di Enrico Paravani) Chi mi conosce e mi legge (a suo rischio e pericolo) qui sopra, sa che spesso non ci vado leggero sull’esprimere opinioni sui miei concittadini, a volte esagero lo so, a volte mi tengo un po’ defilato, qualche volta mi scappa pure un giudizio di troppo, di solito legno senza risparmiare nessuno, le mie “Piallature” non sono solo riflessioni ma mi lascio andare talvolta a legnate non proprio fraterne; oggi è domenica e voglio andare controcorrente.

Stamattina, sotto il mio “caffè” Paolo mi ha invitato ad andare (non a quel paese, li mi ci mandano normalmente altri soggetti) a far “due foto” a dei ragazzi che si erano dati appuntamento all’Aquafelix per dare una “ripulita” alla strada che congiunge il parco acquatico alla strada che va ad Allumiere. Non avendo granché da fare, ho preso baracche e burattini e mi sono recato all’appuntamento.

Arrivato sul posto mi trovo davanti una dozzina di giovani (a parte Paolo e Riccardo), armati di guanti da lavoro, bustoni dell’immondizia e tanta tanta voglia di fare. Tutti con la mascherina d’ordinanza, distanziati e rispettosi delle regole, hanno iniziato a perlustrare la strada alla ricerca di rifiuti abbandonati li d chissà chi, da chissà quanto tempo.

La ricerca è stata facile, la raccolta non è stata per niente semplice, ovunque guardavano intorno era pieno di cartoni, plastica, bottiglie di vetro, buste di ogni genere, giornali, riviste, flaconi di shampoo, dentifrici, bagnoschiuma, addirittura colluttori, una discarica a cielo aperto; pezzi di elementi di una cucina con tanto di piano cottura in acciaio, bustoni di scarpe usate, materassi, gommapiuma, piatti, bicchieri e posate di plastica, calcinacci di ristrutturazioni, mattonelle, cemento, intonaco, foratini; più si camminava più lo SCHIFO emergeva dai margini della strada, sul marciapiede, nei fossi che costeggiavano la carreggiata.

Encomiabile ed ammirabile l’impegno, la perseveranza e lo stomaco (per raccogliere a mano certo schifo ce ne vuole tanto) dei ragazzi, non so nemmeno quanta immondizia hanno raccolto, lungo la strada era un continuo di bustoni posizionati ai bordi della strada.

Ho fatto le mie foto e ad un certo punto sono dovuto andare via, con molto dispiacere, meritavano molto altro, meritano molto di più di qualche foto.

Tornando a valle mi sono soffermato a pensare che anche da noi c’è la “MEGLIOGIOVENTÙ” quella silenziosa, quella che si da da fare, quella che fa senza chiedere, i loro occhi pieni di vitalità e di sorriso me li porterò appresso per qualche giorno, mentre raccoglievano l’immondizia ascoltavano musica, scherzavano e ridevano, era lo spirito che non vedevo da tempo, quello spirito che dovrebbe spingere ognuno di noi ADULTI a seguire l’esempio di questi giovani, spesso disprezzati, ingiustamente giudicati, sommariamente catalogati.

A loro rivolgo il mio grazie oggi mi sono rivisto alla loro età a pulire la Frasca ai tempi dei miei 18 anni…e sto sorridendo sornionamente.

Bonanotte

Ps non dite “bravi” “vi ammiro” “continuate così” ecc… partecipate alle loro iniziative che è meglio”.