La Pucci Kickboxing domani di scena al 'The Boxing show" - Terzo Binario News

Sabato 31 Luglio gli atleti del Team Pucci Kickboxing saranno di scena nella prestigiosa manifestazione di sport da combattimento ‘The Boxing show” sotto la guida del maestro Alessio De Falco in collaborazione con il maestro Lucci.

Saliranno sul ring sotto la guida del maestro Marco Pucci gli atleti locali Giordano Pane Giordano, Gabriel Mancino, Crisitan Cocuzzoli, Manuel Marchese, Giampiero Gargiullo, Laura Pucci e Marco Pace.

“Siamo pronti per partecipare a questa importante manifestazione – commenta il maestro Marco Pucci – sono sicuro che faremo una bellissima esperienza e sarà una ripartenza fondamentale in vista di una lunga stagione agonistica, ricca di eventi nazionali e internazionali. Ringrazio il Team Rizzo per aver collaborato per la preparazione lampo dei miei ragazzi”.