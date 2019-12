La proposta festiva del Parco Da Vinci - Terzo Binario News

Continua con successo il Natale al Parco Da Vinci. In centinaia i bambini che sono stati accolti da un “abbraccio con selfie” di Babbo Natale in carne ed ossa insieme alle mascotte Bing e Flop, fenomeno del momento tra i Live Characters.

Grandi e piccini hanno assaporato la magia del villaggio natalizio, situato nella piazza tra Benetton e Kasanova+, che riporta alla mente i tradizionali villaggi lapponi. Immancabili le splendide luminarie di colore rosso e dorato come nella migliore tradizione che ormai attirano il pubblico di tutte le età. A dare un tocco di originalità, quest’anno una scintillante mongolfiera, vicino al classico albero di Natale, e – nella zona centrale – un grande pacco regalo, quasi a rappresentare le grandi sorprese che il pubblico del Da Vinci ha trovato e troverà per tutto il periodo festivo.

Oltre alle tante le manifestazioni previste e volute dal Parco per trascorrere il Natale in famiglia, con un’attenzione particolare per i più piccini, veri protagonisti delle feste, tanti i laboratori di decorazione e addobbi natalizi e il mercatino delle tradizioni per le idee regalo più originali e stravaganti. Il Natale si chiuderà con la Befana che, come ogni anno, lascerà calze di dolciumi e regali per i bimbi, dando appuntamento al prossimo anno.