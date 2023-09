La Promozione in rampa di lancio: al Tolfa torna Moretti, a Santa Marinella si scalpita • Terzo Binario News

Entrambe esordiscono in casa, i collinari alle 15.30 contro l’Urbetevere; i rossoblù al Fronti attendono il Canale (ore 11)

Neanche il tempo di entrare nel clima della prima giornata di campionato che arriva il colpo di mercato che non ti aspetti.

Infatti domani prende il via il girone A di Promozione con Tolfa e Santa Marinella che giocano entrambe in casa rispettivamente contro Urbetevere (alle 15.30) e Canale Monterano (ore 11) e i collinari possono salutare l’ultimo arrivo.

Che poi, più che di arrivo, bisogna parlare di ritorno perché dopo appena tre mesi riecco il bomber Andrea Moretti.

In estate il centravanti 30enne aveva lasciato la Pacifica per approdare a Cerveteri, dove è stata allestita una compagine di livello assoluto. «Questioni personali» il motivo ufficiale della separazione ma lo stesso ruolo ricoperto da Gianluca Toscano avrebbe giocoforza stretto gli spazi di Moretti che così ha preferito tornare sui suoi passi, tornando dove l’anno scorso ha fatto benissimo visti i 23 gol realizzati. Dunque mister Roberto Macaluso si ritrova una pedina in più nel suo scacchiere, pedina importantissima che gli permette di gestire meglio il reparto offensivo. In realtà al momento il tecnico ha un altro problema da risolvere, ossia quello del portiere. Infatti Ciaccia è in dubbio mentre la linea a quattro sarà composta da Santi e Carolini esterni, manca capitan Roccisano per una botta al costato, e quindi scenderà Pangi sulla linea difensiva con Salvato altro centrale; in mediana Bevilacqua con un ballottaggio fra Pasquini e Imperiale come under e Nuti terzo centrocampista mentre davanti ci saranno Pomponi e Pastorelli a sostegno dell’attaccante centrale Superchi. Moretti partirà dalla panchina. Un commento sull’Urbetevere: «Indubbiamente il loro reparto più pericoloso è l’attacco – commenta Macaluso – con i fratelli Trincia e Di Giovanni tutti arrivati dal Grifone ma è una compagine quella di Fabio Ranieri che punta a vincere. Noi siamo indietro rispetto a loro, che si conoscono da anni, ci serve tempo ma ci mettiamo tutto quel che abbiamo considerando i cinque cambi. Mercoledì si è svolto un bell’allenamento, per il quale ringrazio lo staff composto da Masini, Carucci, Gentili e Boriello che mi danno sempre una grossa mano».

Nella Perla mister Emiliano Cafarelli sta ultimando le sedute di allenamento per far sì che il Santa Marinella esordisca al meglio. L’ultima uscita con il Fiumicino non è andata benissimo (sconfitta per 4-2 nel comune aeroportuale) ma è servita per guardare a dove migliorare e far sì che allo stadio Fronti contro il Canale si arrivi nel miglior modo possibile: «Si è lavorato bene in questo periodo – spiega il direttore sportivo rossoblù Stefano Di Fiordo – ma se lo abbiamo fatto bene lo potrà dire solo il campo a che punto siamo, fermo restando che la preparazione è stata buona. Il Canale? Il mister ha raccolto delle informazioni, già sapendo che gli avversari si sono ringiovaniti ma bisogna stare attenti. Siamo in un periodo particolare, dove c’è la prima in gara vera e nei giocatori tutti scatta il meccanismo di voler vincere. Specie all’inizio con le squadre che non possono essere al massimo. E allora serve compensare la mancanza di gamba con la concentrazione così da evitare figuracce. Sulla formazione posso dire che Alessio Gallitano, assente nell’ultima amichevole, è a disposizione. In tribuna ci sarà gente, quest’anno c’è entusiasmo con i ragazzi del settore giovanile poi è vero che i risultati trainano i tifosi» la conclusione del ds.