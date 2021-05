La Prociv Cerveteri spegne un incendio in via di Zambra - Terzo Binario News

Fondamentale e provvidenziale intervento nella giornata di ieri da parte del Reparto Antincendio Boschivo del Gruppo Comunale di Protezione di Cerveteri. I volontari guidati dal Funzionario Comunale Renato Bisegni sono infatti intervenuti con due squadre in Via di Zambra per spegnere e bonificare un incendio di origine boschiva che è andato a lambire la pineta e i campi di grano adiacenti.

“Con l’inizio della stagione estiva, come ogni anno si ripresenta il triste fenomeno degli incendi – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – ringrazio i Volontari della nostra Protezione Civile per l’intervento, che conferma ancora una volta la loro professionalità e costante presenza sul territorio.

Ricordo a tutta la cittadinanza che qualora avvistassero un incendio possono contattare i seguenti numeri: lo 0692959918, al quale risponde direttamente la Protezione Civile, lo 069942586 oppure il Numero Unico delle Emergenze, il 112”.