La Prociv Cerveteri parte con i servizi in mare e attività antincendio - Terzo Binario News

Come ogni estate, raddoppia le forze e le proprie attività il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri guidato da Renato Bisegni. Un fine-settimana di lavoro intenso per i Volontari ProCiv della città etruschi che li ha visti impegnati su vari fronti: il servizio di assistenza in mare, le attività antincendio boschivo e, come oramai consuetudine, le attività legate alla raccolta alimentare.

Ben rappresentata in tutto il territorio la squadra di Volontari di Cerveteri. Per la Campagna Antincendio, 4 mezzi a disposizione, ovvero 3 pick-up e una autobotte. Altrettanto nutrita la squadra che opera per la sicurezza in mare. Lungo l’arenile di Campo di Mare, personale specializzato, dotato di defibrillatore e occorrente per attività di primo intervento, vigila la riva pronto ad operare ad ogni necessità. Inoltre, nello specchio d’acqua compreso tra Torre Flavia e la base di Furbara, un gommone sorveglia sulla sicurezza di bagnanti e imbarcazioni.

A queste due attività, nel weekend si è aggiunta la raccolta alimentare e il servizio di assistenza al Parco della Legnara in occasione dei primi eventi culturali estivi.

“La Protezione Civile comunale è un’eccellenza di Cerveteri – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – riuscire a ringraziarli davvero uno per uno per tutto il lavoro che hanno svolto e continuano a portare avanti, probabilmente sarebbe impossibile per quanto è stato prezioso il loro contributo alla nostra collettività. Anche questa estate, la loro professionalità e passione per il territorio saranno dei veri e propri punti di forza per Cerveteri. Siamo orgogliosi di loro e di come senza sosta, spesso togliendo del tempo ai propri affetti, alle proprie famiglie, decidono di scendere in campo per il bene di tutti. A nome mio e della città tutta, grazie di cuore”.