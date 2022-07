La Prociv Cerveteri: "Giornata veramente di fuoco" • Terzo Binario News

“Giornata di fuoco puro.

Molto gli interventi effettuati dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile Cerveteri, che ancora in questo momento stanno bonificando l’area in località i Terzi, Casetta Mattei.

Cominciano con quest’ultima che da questa mattina ha iniziato ad ardere con un incendio di sterpaglie e macchia mediterranea che ha lambito in queste ore anche le abitazioni, fienili e stalle per animali, poi siamo stati attivati dalla Sala Operativa Regionale per un incendio di sterpaglie e rotoballe di fieno in località Due Casette, per raggiungere via Doganale per l’ennesimo incendio di un uliveto che ha sfiorato un gruppo di abitazioni, per rinnovare l’impegno ai terzi ancora in questi minuti.

I miei complimenti al personale volontario intervenuto e per coloro che ancora stanno lavorando tra le fiamme per l’ennesima bonifica a Casetta Mattei.

Quattro gli equipaggi in operazione, a supporto delle operazioni di spegnimento al fianco dei Vigili del fuoco”.

il il Funzionario Responsabile Renato Bisegni