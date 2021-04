La Prociv Cerveteri consegna 320 pacchi - Terzo Binario News

Anche per tutto il mese di marzo il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri ha fatto sentire in maniera forte e tangibile la vicinanza dell’Amministrazione comunale alle famiglie maggiormente in difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia da COVID-19.

L’ultimo report realizzato presso il PMA di Via Furbara Sasso, registra infatti un numero davvero importantissimo sul fronte pacchi alimentari: sono ben 320. Un dato che conferma ancora una volta l’importanza della presenza del Gruppo Comunale di Protezione Civile nel territorio, la forza dei Volontari e la saggezza e la professionalità del Responsabile comunale Renato Bisegni.

“Un dato molto importante, che se da un lato ci dà contezza del grande lavoro svolto dalla Protezione Civile della nostra città, dall’altro ci testimonia nuovamente quanto siano numerose le famiglie che stanno vivendo una situazione di difficoltà economica e che fanno richiesta di un pacco alimentare, che sappiamo benissimo non rappresenti la risoluzione a tutti i problemi che stanno attraversando, ma che sicuramente può portare un minimo di tranquillità e conforto – spiega il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – questo risultato è stato possibile raggiungerlo grazie e soprattutto alla generosità di tantissimi nostri concittadini, che con altruismo e sensibilità hanno aderito con forza e convinzione alle tantissime iniziative solidali proposte in tutti questi mesi”.

“Le difficoltà non sono purtroppo terminate – prosegue il Sindaco Pascucci – siamo ancora in piena pandemia e con essa prosegue di pari passo la situazione di disagio di tantissime persone. Continueremo, come Amministrazione comunale, con la nostra Protezione Civile, davvero encomiabile in tutta questa fase di emergenza, a lavorare per non lasciare indietro nessuno e a garantire, per quanto possibile la maggiore assistenza a tutte le famiglie di Cerveteri”.