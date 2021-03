La Pro Loco di Ladispoli offre agevolazioni ai nuovi soci - Terzo Binario News

“Nuove sinergie tra Associazioni e Imprese del territorio danno vita ad agevolazioni alla rete sociale locale, rendendo ancora più speciali i cittadini di Ladispoli, che scelgono di diventare soci della Proloco di Ladispoli e godere di vantaggi economici per meglio affrontare la crisi del momento.

Nell’aderire al nostro tesseramento sosterrai una storica attività di volontariato che opera da oltre 70 anni in ambito culturale, del turismo e sociale a favore della nostra amata Ladispoli.

Godrai di convenzioni con i Musei Vaticani, con lo Zoomarine, con l’Acquafelix.

Sarai agevolato dalla convenzione con la Sanitaria Ortopedia MHS (Medical Healthcare Solution), sita in Via Bordighera 7 a Ladispoli, di fronte al Bocciodromo Comunale, nell‘acquisto di prodotti destinati alla salute, alla cura della persona, Corner IDI POINT amici per la pelle e Corner PRIMO CECILIA laboratorio ortopedico con tecnico in sede, in convenzione ASL e INAIL.

Sarai agevolato e riceverai un trattamento economico riservato dalla ROSE Coop Sociale arl (affiliata Assistere) sita in via Napoli 23/a in Ladispoli, per l’assistenza domiciliare ai tuoi cari avvalendoti del servizio offerto dalla nota esperienza della società suddetta.

Per te CITTADINO SPECIALE che desideri avere sconti o trattamenti di favore da musei, aziende e parchi gioco a livello nazionale, puoi rivolgerti presso la nostra sede PROLOCO LADISPOLI sita in Via Ancona 128, int. 12 dal Lunedi al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30″.

Il Presidente Claudio Nardocci