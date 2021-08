La presidente Vergari si complimenta con i volontari dell'Avab Bracciano - Terzo Binario News

Dedica agli operatori di protezione civile dell’ Avab ODV BRACCIANO della presidente Enza Vergari.

“Sono loro la VERA e IMPORTANTE unità di soccorso di BRACCIANO… professionalità in vari campi, presenza costante e passione vera per la missione scelta.

Emergenze e Maxi emergenze su territorio regionale e nazionale, accreditata e stimata ha sempre dimostrato presenza e capacità.

Operatori con vari attestazioni di formazione, corsi riconosciuti , visite mediche regolari, presenza costante in ogni emergenza in supporto alle altre forze come Cc, Vvf, Cc forestali e collaborazione attiva con le associazioni di altri paesi con i quali c è un rapporto stupendo.

Dimostrando ogni giorno il grande sacrificio, con presenza costante tra squadra operativa ed operatori in servizio presidio sede , una forza di 7/10 operatori al giorno per tutto il periodo antincendio.

E nel periodo invernale sempre operativa e con una presenza Importante di operatori che dedicano il loro tempo, capacità, sensibilità là dove serve …

Sotto bandiera AVAB odv Protezione Civile Regione Lazio..Cordinamento Coreir ..

GRAZIE A TUTTI GLI OPERATORI , OPERATIVI

Anna Maria Iminea

Alessandra Schiano

Carlo Laiso

Robert Goral

Ciro Tarquini

Francesca Di Felice

Giorgio Rossi

Laura Ortolina

Cristian Ioan Groza

Nicoleta Groza

Angelo Nazario Parente

Cristiana Zavarelli

Massimiliano Contini

Eraldo Lazzarini

Andreea Groza

Emilio Lucci

Daniela Magro

Alfredo Iacopini

Matteo Bonomi

Mario Corona

Iacomi Giorgia

Enza Vergari

Grazie a tutti voi ..i veri angeli di Bracciano