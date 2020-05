La poesia di Pina Zara dedicata a Marco Vannini e Marina - Terzo Binario News

Poesia di Pina Zara dedicata a Marco Vannini e Marina

“A ma’

Ma chi lo immaginava

Che quel giorno per me

sarebbe stato l ultimo

vissuto insieme a te

Te forse non mi senti

E forse non mi credi

Ma ti accarezzo ancora

ancora come ieri

Non sento più i tuoi baci

Ma sappi che di baci

Io tanti te ne do ‘

Non sento le carezze

Che a letto me facevi

Ma quando tu sei al letto

affianco a te io sto’

Non senti la mia voce

Ma sento io la tua

Ripeti ancora il nome

ancora con dolore

Mi chiami Marco amore

Amore del mio cuore

Io sento il tuo dolore

e in pace non ci sto’

Te sto a parla’ da quando

Un tragico destino

Ha interrotto per sempre il mio lunghissimo cammino per mano di coloro

Che tanto mi fidavo

Io mi sentivo amato

Ma amato poi non ero

Dicono che un bagno io me stavo a fa’

e un colpo di pistola sparato all improvviso

Mi c’ha sfiorato il viso.

Me so sentito male

dovevo correre de fretta

De fretta in ospedale,

Ma, a casa mi ha tenuto sul letto mi ha buttato io ero tutto bagnato.

Lui molto ci ha pensato

E quando so arrivato il mio destino ormai era segnato, ma ancora l assassino ci ha messo il suo zampino.

A ma’

Non sai

quanto dolore

provava questo cuore

Un cuore che pian piano

Il corpo abbandonava

ti stavo sai lasciando

lasciando nel dolore

e mentre me ne andavo

a te e a papà pensavo.

A ma’

Non piangere per me,

che adesso dove sto’,

qui non c è più dolore

Io vivo nel candore.

Qui c è solo pace e amore

la morte mi ha voluto

chissà perché mi ha scelto.

Adesso tu per me dovresti essere forte,

io ho bisogno che,

che tu con la tua forza

capisca come mai

de casa sono uscito

e non so più tornato

qualcuno mi ha ucciso

Ha ucciso il tuo ragazzo

Lasciandolo soffrire

lasciandolo morire

Chiamavo il mio amore

Cercavo il suo cuore

Lei mi ha lasciato solo

Da solo nel dolore

Io ero impaurito

Avevo tanto freddo

Ma la mia voce

ancora

Ancora sussurrava

Urlavo il suo nome

Chiedevo il suo perdono

Perdono poi de che

Perdono di un amore

Che solo per me c’era

A ma’

non piangere

per me,

asciuga queste lacrime

riprendi le tue forze

combatti la battaglia

vedrai che se la vinci

La vinceremo insieme

Questo dolore è forte

è forte e disumano

Dai mamma riprenditi

riprenditi la vita, ti ha fatto tanto male

Quel male che

nessuna mamma al mondo dovrebbe mai provare.

Lo so che tu sei forte

E mai ti lascerò

Sarò il tuo respiro

Sarò il tuo cammino

Sarò per sempre Marco

Il tuo dolce e Amorevole

BAMBINO”

Pina Zara