La Podistica Alsium dalla famiglia di Biagio Tabacchini: donata una targa - Terzo Binario News

“Ieri il presidente Lucio Leopardo e Mario Frazzetta, in rappresentanza della Podistica Alsivm, hanno consegnato una targa commemorativa alla famiglia di Biagio Tabacchini, per il 3°memorial a lui dedicato durante la 1^ Virtual Run (Corri per Biagio) che si è svolta il 27-28-29 Giugno scorso.

Un grazie di cuore alla mamma, al papà ed alla sorella di Biagio, ed a tutti quelli che hanno partecipato alla gara in ricordo di un ragazzo meraviglioso”.

Podistica Alsium