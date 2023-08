La pioggia non ferma il XIV Drappo dei Comuni: a Tolfa successo della cena di gala in piazza • Terzo Binario News

La serata chiusa con l’abbinamento dei cavalli ai paesi in gara domenica. Domani sera l’elezione della Miss

di Cristiana Vallarino

La pioggia caduta nel pomeriggio di mercoledì a Tolfa non ha fermato la macchina organizzativa al lavoro per la Cena di Gala del XIV Drappo dei Comuni.

Il nutrito gruppo di volontari nel giro di poche ore ha trasformato piazza Vittorio Veneto in un enorme ristorante sotto le stelle, con decine di tavoli, mentre nella cucina allestita nell’atrio della villa comunale si confezionava l’ottimo menù servito a quasi 300 persone. A coordinare la brigata lo chef Ferrero Fracassa, impegnato con tutto il suo team de “La Loggetta”, col supporto della trattoria “Da Maria” e della Norcineria Fratelli Orchi.

Come tradizione, tra una portata e l’altra, la sindaca Stefania Bentivoglio nelle vesti di presentatrice, ha introdotto alcuni ospiti e poi i momenti legati alle gare equestri di domenica.

I commensali hanno quindi applaudito la miss Drappo 2022, Flavia D’Aureli, di Santa Marinella, madrina della serata, e poi i suggesti numeri di Loretta Minollini, artista di teatro equestre di livello internazionale, e della sedicenne Nicole Pignati.

Citando il libro di Ferdinando Bianchi sulla storia tolfetana, la sindaca ha raccontato che il paese celebra Sant’Egidio, il patrono, con gare di cavalli, messa e “mortaretti” almeno fin dal 1817.

La prima prova con i cavalli che si disputerà domenica mattina è il Drappo degli anelli, tra i rioni tolfetani, giunto alla V edizione. E quindi mercoledì sono state presentate le squadre, e i relativi capitani. A tutti consegnate le giubbe e i fazzoletti coi colori del proprio rione: Sughera, Poggiarello, Lizzera, Cappuccini, Casalaccio, Rocca, Battaglione. Il Drappo degli anelli 2023 è stato realizzato dall’artista locale Silvia Di Silvestro.

A un terzetto di giovanissimi tamburini il compito di introdurre l’ingresso in piazza del maialino arrosto “fiammeggiante”.

Ultimo momento topico della serata la presentazione del Drappo dei Comuni 2023 che ha la firma di Simona Sestili, artista tolfetana che lo ha illustrato, spiegando di averlo voluto dedicare a un tolfetano la cui memoria è cara al paese, Vincenzo Bocci.

La sindaca ha ricordato che la tradizione della corsa dei cavalli per Sant’Egidio è stata ripresa nel 2008 e da allora in questo periodo dell’estate via della Repubblica si trasforma in una pista di terrà dove animali e fantini si affrontano a coppie. L’anno scorso la vittoria è andata al cavallo e cavaliere coi colori di Oriolo Romano.

La serata si è chiusa con gli abbinamenti degli otto Comuni in gara con i cavalli delle scuderie del territorio (romano e viterbese) che partecipano alla manifestazione. Eccoli: Allumiere, Silbomba; Canale Monterano, Bosea da Clodia; Ladispoli, A Beru Mia; Manziana, Dory Lady; Oriolo Romano, Butterfly; Santa Marinella, Don Peppe di Cavoi; Tarquinia, Spoon River; Tolfa, Chilivanesu.

Oggi, il cartellone delle manifestazioni per il Patrono prosegue con la processione e, stasera, l’innalzamento dei globi aerostatici.

Domani sera l’anfiteatro del giardino ospiterà il concorso di bellezza, eleganza e portamento “Miss Drappo 2023”: a sfilare ragazze (tra i 17 e i 23 anni), scelte da ciascuno degli 8 Comuni in gara domenica. La manifestazione, a cui collabora la Fidapa sezione Tolfa, conta sul supporto, come partner ufficiale, di “Valore Sposi Atelier”, marchio nazionale con un punto anche a Civitavecchia, presente con la responsabile regionale Anna Graziano. Madrina della serata la D’Aureli, miss uscente, ospite d’onore Federico Gerolin, fascia nazionale in concorso per Mister Italia 2023. Alternate da alcuni momenti di spettacolo, le uscite delle ragazze (al braccio di 4 mister) saranno attentamente osservate da 10 giurati, tra cui Miss Drappo 2022 e Gerolin; la presidente di giuria è Alessandra Fattoruso, responsabile del concorso di bellezza Provincia Roma Miss Ladispoli.

Ecco le concorrenti, proposte dai Comuni: Chiara Boschi, Manziana; Denise Fracassa, Tolfa; Desiree Lavini, Canale Monterano; Delia Valentini, Ladispoli; Miriana Bolletta, Oriolo Romano; Beatrice Pinzi, Santa Marinella; Gaia Sgamma, Allumiere; Vanessa Fortunati, Tarquinia.

Dopo un giorno di pausa, il sabato, necessario per la preparazione della pista in terra sul viale d’Italia, gli appuntamenti riprendono domenica mattina, alle 10,30 per la gara degli anelli. Poi alle 15,30 la sfilata dei sindaci e, alle 16 l’inizio delle batterie del XIV Drappo dei Comuni.

A organizzare la tradizione manifestazione tolfetana sono il Comune, la Pro Loco e il Team Drappo dei Comuni.

Per informazioni e chiarimenti, per questa o future edizioni, la mail di riferimento è drappodeicomuni@gmail.com.