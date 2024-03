La pasticceria tradizionale sarda al ristorante Dolce e Salato di Civitavecchia • Terzo Binario News

“Il Pane e i Dolci delle feste” il titolo del corso organizzato da Patrizia Manunza del ristorante Dolce Salato di Civitavecchia per far conoscere i saperi di una tradizione antica.

Una full immersion nel mondo della pasticceria sarda grazie a Patrizia Daga, coadiuvata dalla nipote Maura Nonnis, molto interessante e partecipato. Patrizia Daga è autodidatta e ha fatto della sua passione un’attività che la impegna con la Pro Loco di Sestu, provincia di Cagliari, nella divulgazione dei dolci e del pane.

Patrizia, con la nipote Maura, in maniera itinerante sta cercando di mantenere vive le tradizioni della propria terra.

Così anche a Civitavecchia ha preso il via questa iniziativa e le corsiste hanno potuto sperimentare diverse preparazioni. Prima di tutto il pane come espressione di vita, realizzato in tante forme con cura e attenzione artistica per le “grandi” occasioni. Stesso discorso per i dolci, in particolare per le realizzazioni a base di mandorle e con una glassatura che la pasticciera ha voluto arricchire con la Sambuca per omaggiare la città di Civitavecchia. Le corsiste hanno poi realizzato i cortigheddas un particolare dolce da cerimonia che si fa con la “pasta violada” con all’interno il croccante e arricchita con fiorellini e altre decorazioni. Le apprendiste si sono poi cimentate nella Torta degli Sposi sempre a base di pasta di mandorle e con glassatura alla sambuca.

“E’ stata un’esperienza davvero bellissima, ho sempre piacere di riunire queste due mie anime, sarda e civitavecchiese, e anche in questa occasione è stata una gioia vedere tante persone interessate a questa tradizione” ha detto Patrizia Manunza “unico difetto dell’esperienza è che è stata troppo breve! Ci sono ancora tante cose da condividere e tante curiosità da soddisfare. Così spero di poter presto organizzare un’ altra sessione per rispondere alle richieste di tante persone”.