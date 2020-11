La Palude di Torre Flavia ospita quasi 300 specie diverse - Terzo Binario News

Di queste, 234 solo di uccelli

“In soli 40 ettari nella Palude di Torre Flavia ci sono 283 specie.

Ognuna con tanti individui (da poche decine a migliaia) e in particolare: 6 specie di pesci, 3 specie di anfibi, 20 specie di rettili, 234 specie di uccelli, 20 specie di mammiferi! E non abbiamo incluso gli invertebrati (insetti, molluschi, crostacei, ecc.).

Ecco il riassunto dell’articolo inviato alla Rivista scientifica Natural History Sciences:

Viene riportata la check-list dei Vertebrati della “Palude di Torre Flavia”, un’area protetta del litorale tirrenico dell’Italia centrale (Zona di Protezione Speciale, Dir. “Uccelli” 147/200/CE). La lista è stata ottenuta da una revisione dei dati originali, bibliografici, museali disponibili per il periodo 1981-2020 (includendo anche occasionali dati storici antecedenti).

Nell’area protetta sono state ottenute evidenze di presenza per 283 taxa (251 autoctoni, 26 alloctoni e 6 forme domestiche): 6 specie di pesci (5 specie autoctone e 1 alloctona), 3 di anfibi, 20 di rettili (11 specie autoctone e nove alloctone, tutte appartenenti a specie commerciali di tartarughe di acqua dolce), 234 di uccelli (tra cui 14 alloctone e 6 forme domestiche) e 20 mammiferi (tra cui 2 non nativi).

L’area si conferma come un hot-spot di diversità biologica, soprattutto per gli uccelli (88.7% sul totale dei Vertebrati), in gran parte migratori. Alcuni gruppi tassonomici (es., Actinopterygii, Amphibia Salamandridae e Chiroptera) richiedono un supplemento di indagine”.

Dr. Corrado Battisti

Naturalista

‘Torre Flavia’ LTER (Long Term Ecological Research) Station

Città Metropolitana di Roma Capitale