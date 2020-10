La Nuova Acropoli Ladispoli organizza il suo quindicesimo corso di formazione al volontariato a 360° - Terzo Binario News

Tutto pronto per la partenza, in totale sicurezza, del “15° Corso di formazione al volontariato a 360°” proposto da Nuova Acropoli Ladispoli nel pomeriggio di sabato 24 ottobre alle 17:30 in via Fiume 108 a Ladispoli.

Ora come non mai è importante curare l’istruzione non solo come formazione tecnica nelle situazioni di emergenza, ma anche come insieme di regole di cultura e senso civico, in modo particolare tra i più giovani. Primo soccorso, topografia, paura e panico e rischio nucleare-chimico-batteriologico (NBC) sono solo alcuni dei temi del corso, che prevede anche esercitazioni per potersi sperimentare sul campo e una formazione etica del volontariato.

Oltre alla digitalizzazione che questo periodo ci richiede, è necessario riscoprire il lavoro manuale e di squadra. Perciò, “Essere utili dove necessita” non è solo un motto, ma uno stile di vita di chi nutre o vuole vivere valori come il senso del bene comune, della generosità e della cittadinanza attiva.

Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato firmato dal Comune di Ladispoli valevole per l’acquisizione di 1 credito formativo scolastico e per il proprio curriculum.

Per info e prenotazioni (poichè i posti sono limitati) scrivere a ladispoli@nuovaacropoli.it o contattare il 348 5656113.