La Necropoli di Tarquinia al Seatrade di Miami • Terzo Binario News

Ospitata dall’Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia, la Destination Management Organization dell’Etruria Meridionale

sarà rappresentata dai soci Incitur e Skylab Studios

Un grande appuntamento promozionale aspetta la DMO Etruskey che vola a Miami in occasione del Seatrade Cruise Global 2023 di Fort Lauderdale (27-30 marzo), il più importante appuntamento del turismo crocieristico al mondo.

Obiettivo finale della missione negli USA è proporre innovative esperienze all’insegna della valorizzazione della cultura e dell’identità dell’Etruria Meridionale, ideate per permettere anche al “target turista crocerista”, che sbarca al porto di Civitavecchia, di vivere e godere in prima persona un territorio interessante e meritevole di attenzione, in grado di offrire coinvolgenti esperienze da associare o sperimentare in alternativa, perché no, alle incredibili e monumentali bellezze di Roma.

Al Seatrade Cruise Global 2023 la DMO Etruskey sarà presente, grazie alla disponibilità dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, con 2 dei soci privati: il tour operator Incitur, che illustrerà i pacchetti e le esperienze presenti sulla piattaforma www.etruskey.it, e la società Skylab Studios, specializzata in visual marketing interattivo, ideatrice del logo e dell’identità visiva della DMO, che utilizzerà la realtà aumentata per raccontare le bellezze del territorio con una speciale cartolina innovativa, messa a punto con Emotion, un’altra società affiliata Etruskey.

Con l’occasione Tarquinia si presenta al pubblico del crocerismo mondiale con il suo meraviglioso patrimonio culturale portando un’esperienza innovativa ed immersiva realizzata proprio da Skylab Studios. Un tour in realtà virtuale grazie al quale i visitatori della fiera potranno fare un affascinante viaggio in mongolfiera proprio sopra al suo territorio. Una volta in volo potranno vedere a 360° la bellezza naturalistica del territorio per poi scegliere dove scendere atterrando su uno dei tanti punti di interesse culturali della cittadina, compresa la Necropoli Etrusca di Monterozzi, patrimonio mondiale UNESCO. Qui il pubblico potrà entrare e vedere da vicino gli affreschi che hanno reso il popolo etrusco famoso in tutto il mondo per l’incredibile eredità lasciata oltre 3000 anni fa.

Uno strumento altamente innovativo che abbatterà le distanze tra il pubblico internazionale e la cittadina etrusca continuando il percorso di promozione intrapreso dall’Amministrazione Comunale con le strategie messe a punto dal Sindaco Alessandro Giulivi e dall’Assessore al Turismo e alla Cultura Martina Tosoni.



Saranno targati Etruskey anche gli altri materiali di comunicazione, come il video con fotosferiche 360°, realizzato dall’associato Twiceout per presentare la necropoli della Banditaccia, una delle due necropoli del sito Unesco di Cerveteri e Tarquinia.

Il Comune di Civitavecchia ha inoltre affidato alla DMO il compito di presentare a livello internazionale il video “Porto degli Antichi Romani e Porta dell’Etruria”, proiettato in anteprima nazionale lo scorso 25 marzo a Firenze nell’ambito di tourismA 2023 – Salone Archeologia e Turismo Culturale.

“La partecipazione di Etruskey al Seatrade risponde alla mission stessa della DMO, ovvero quella di raccontare anche oltreoceano il nostro territorio come unica destinazione, “la Terra dei Re”, con un’unica offerta di servizi turistici, nel segno dell’esperienza onnicomprensiva e interconnessa – afferma Letizia Casuccio, presidente della DMO Etruskey– La presenza di un porto internazionale, come quello di Civitavecchia, al centro di questa destinazione è certamente un’incredibile opportunità per tutti i soggetti che ne fanno parte”.

L’Amministrazione Comunale si dichiara particolarmente soddisfatta del lavoro di promozione e valorizzazione delle risorse territoriali e culturali della Città di Tarquinia che si sta operando in questi giorni oltreoceano, grazie alla partecipazione al Seatrade, per affacciarsi e proporsi anche ad un turismo crocieristico internazionale.