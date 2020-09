La Nebulosa Cuore in sostegno degli ospedali di Treviso e Venezia: solidarietà del Gruppo Astrofili Palidoro - Terzo Binario News

Grazie all’iniziativa dell’associazione SùArte di Elisa Pascotto, il Gruppo Astrofili Palidoro ha contribuito ad un gesto in sostegno degli ospedali di Treviso e Venezia per il difficile periodo di emergenza Covid.

Protagonista è la Nebulosa Cuore che Paolo Giangreco Marotta e Giuseppe Conzo hanno realizzato con i telescopi dell’associazione di astrofili. Praticamente un cuore nel cielo ha incantato la città di Treviso e l’iniziativa intera che, grazie alla vendita di ben 110 opere tra foto, dipinti e sculture, ha organizzato una mostra presso il Museo Civico di Treviso “Ca’ Robegan” che si trova proprio nel centro storico della città.

Le opere sono visionabili dal 1 al 20 settembre 2020 e la Nebulosa Cuore ha trovato un’ampia parete dell’antico edificio in formato 60x90cm. Il Gruppo Astrofili Palidoro, in occasione della trasferta a Treviso per la visita alla mostra, ha scritto: “Bisogna guardare le stelle per apprezzare il nostro pianeta… prendiamoci cura di noi stessi e di ciò che ci circonda”.