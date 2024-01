La Nannini non tradisce, 6mila in festa a Ladispoli • Terzo Binario News

A Cerveteri invece poca gente in piazza

Gianna Nannini non tradisce e incanta i 6mila (numero che arriva dal Commissariato) che hanno affollato piazza Falcone.

Nonostante il rischio di pioggia il concerto è filato liscio con i complimenti rivolti all’organizzazione e la felicità per un’esibizione di livello.

Certo, rimane una fetta consistente di ladispolani che non ha digerito una spesa oggettivamente eccessiva per un Capodanno con Gianna Nannini peraltro di ripiego – se così si può dire – visto che il programma prevedeva a 360 mila l’euro l’esibizione dei rapper Emis Killa e Gué Pequeno.

Ben diversa la situazione a Cerveteri dove, forse proprio in funzione della presenza della rockstar senese, di presenze in piazza per Giancane e Boosta dei Subsonica ce ne sono state poche. Chiaramente sono nomi che non attirano folle da migliaia di persone ma certamente non ci si aspettava una partecipazione scarsa.