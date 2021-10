La modella Anna Maria Travagliati sul red carpet della Festa del Cinema di Roma - Terzo Binario News

Il 19 ottobre 2021 ore 19.00 il regista Quentin Tarantino, autore di capolavori come Pulp Fiction e Django Unchained, per i quali ha vinto due Oscar per la miglior sceneggiatura originale, riceve il riconoscimento per il suo lavoro nell’edizione di quest’anno della kermesse cinematografica della Capitale. A consegnare il premio è Dario Argento.

La modella Anna Maria Travagliati ha sfilato sul red carpet della festa del cinema di Roma con un esclusivo vestito firmato Maison Lombardi Haute Couture. L’acconciatura è stata creata ad hoc dall’hair stylist Patrizia Piscitello di Compagnia della Bellezza.

“Il mondo è pieno di emozioni in rosso. Rossa è la piazza di Mosca, rosse le rose dell’amore, di rosso è colorato il cielo di un tramonto spettacolare e rossa è la star inimitabile di Maranello, ma la vista di tutto questo, messo insieme, non trasmette le emozioni che regala avere sotto i piedi il “Red Carpet” della Festa del Cinema di Roma.

Sfilare sul tappeto rosso, subito dopo il cast di Quentin Tarantino, con una creazione dello stilista Josè Lombardi, è stato bellissimo. Riassaporare, dopo tanto tempo, sia pure con tutte le misure anticovid, il gusto coinvolgente dello spettacolo, accende, insieme ai riflettori della passerella, un’infinità di emozioni che non si possono condensare e racchiudere all’interno di semplici parole. Grazie Roma!”