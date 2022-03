La misteriosa influenza russa di 130 anni fa forse causata da un coronavirus simile al Covid 19 - Terzo Binario News

Lo ipotizza il dottor Giovanni Ghirga sulla base di recenti studi internazionali

La misteriosa “influenza russa” di 130 anni fa potrebbe essere stata causata da un coronavirus, affermano alcuni studiosi. Nel 1889, una misteriosa malattia respiratoria emerse in Russia e poi si diffuse in tutto il mondo, innescando almeno tre ondate di infezione nel corso di diversi anni.

Alcuni scienziati sospettano che questa malattia, soprannominata “influenza russa”, in realtà possa essere stata causata da un coronavirus pandemico simile al SARS-CoV-2.

Ci sono alcune similitudini facilmente tracciabili tra le due pandemie. Ad esempio, durante la pandemia di influenza russa, scuole e luoghi di lavoro sono stati chiusi a causa dell’enorme numero di persone infette. Le persone infette spesso perdevano il senso del gusto e dell’olfatto e alcune soffrivano di sintomi di lunga durata che persistevano per mesi. In generale, l’influenza russa sembrava uccidere molte più persone anziane che bambini, a differenza dei virus dell’influenza, i quali tendono ad essere altrettanto fatali per entrambi i gruppi di età; queste informazioni seguono i documenti storici disponibili, i quali includono cartelle cliniche governative, giornali e articoli di riviste.

Sebbene queste caratteristiche della pandemia influenzale russa assomiglino stranamente a quelle dell’attuale pandemia di COVID-19, l’idea che l’influenza russa possa essere stata causata da un coronavirus rimane speculativa secondo Peter Palese, Icahn School of Medicine a Mount Sinai, New York.

Mentre alcuni esperti sono favorevoli a questa ipotesi, altri, come Jeffery Taubenberger, NIAID, USA, e John Oxford, University of London, sono alla ricerca delle prove. Questi scienziati stanno studiando campioni di tessuto polmonare preservati, appartenenti a soggetti deceduti durante la pandemia influenzale del 1918, alla ricerca di resti di virus influenzali e coronavirus. Tra questi tessuti, sperano di individuare l’elusivo virus dell’influenza russa.

Anche il dottor Scott Podolsky, Harvard Medical School, e Dominic W. Hall, Warren Anatomical Museum di Harvard, stanno cercando tessuto polmonare preservato dello stesso periodo.

Se il materiale genetico del virus che causò l’influenza russa fosse presente in questi polmoni e si confermasse essere un coronavirus, potrebbe offrire suggerimenti su come è evoluta la pandemia, poiché la copertura delle notizie dell’epoca offre poche informazioni.

Science Alert N. Lanese. LIVE SCIENCE. 16 February 2022.

G. Colata. An Undiscovered Coronavirus? The Mystery of the ‘Russian Flu’? The New York Times. Published Feb. 14, 2022. Updated Feb. 15, 2022.