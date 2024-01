La Mistercucina Dinamo Ladispoli stella del Basket: è di nuovo prima • Terzo Binario News

Un inizio 2024 che meglio non poteva essere per le squadre della Pallacanestro Dinamo Ladispoli; dopo la vittoria degli Under17 di Venerdi 5 contro l’Anguillara Basket (46-42 dopo un tempo supplementare), ha poi fatto seguito la vittoria in trasferta di ieri, domenica 7 gennaio, con gli Under14 Gold targati Ma Supermercati che hanno superato i parieta’ dell’Algarve Torrino per 66-77.

Apoteosi raggiunta pero’ nel pomeriggio domenicale, quando la prima squadra di serie D e’ riuscita a battere al termine di una gara frenetica e sofferta la blasonata SS Lazio Basket per 62-61.

In una partita dove i ragazzi ladispolani hanno sofferto per i primi due quarti l’atletismo e l’organizzazione di gioco degli ospiti, e’ uscito fuori il carattere di una squadra che non si da’ mai per vinta e lotta fino alla fine, anche quando l’inerzia delle cose sembra poterla travolgere.

Pronti via e si capisce subito che qualcosa non gira come al solito: qualche sbaglio grossolano in qualche passaggio fatto con troppa sufficienza, fantasmi che vicini o lontani da canestro rendono un po’ troppo timorosi gli orange/blu che sembrano rinunciare a comodi tiri aperti… fatto sta che per due quarti i padroni di casa si ritrovano a rincorrere costantemente gli ospiti che oltrettutto dalla loro hanno una precisione al tiro dalla lunga distanza assolutamente invidiabile.

Ci si ritrova cosi all’inizio del terzo quarto sotto di 7, tutto sommato un affare se si considera che nel secondo quarto si e’ stati anche lungamente in doppia cifra di svantaggio.

Coach Crocicchia negli spogliatoi suona la sveglia, ma forse anche la Befana, intervenuta al PalaSorbo per portare qualche dolcetto ai tanti bambini presenti, deve aver utilizzato al meglio la sua scopa magica… al cambio di campo infatti l’aria che si respira e’ diversa, e comincia una lenta ma costante rimonta che porta la Dinamo a chiudere la frazione di gioco in perfetta parita’, 49 a 49.

Ultimi 10 minuti da cardiopalma: la Lazio dimostra che non e’ un caso se si trova al secondo posto nel girone, e con carattere e orgoglio alza l’intensita’ e prova a dare uno strappo alla partita; la Dinamo non segna piu’ e a meno di 5 minuti dalla fine e’ di nuovo sotto di 9 punti, 49 a 58. Tutto finito ? Ci si e’ arresi ? Neanche per scherzo, non si molla mai, contro tutto e tutti… il black out cambia sponda, e’ la Lazio a non segnare piu’, neanche ai tiri liberi, e la Dinamo comincia a risalire: Mangiola, Di Francesco e Daniele Profumo sono i realizzatori dei 13 punti del quarto, con Daniele Profumo autore sul 61 pari a pochi secondi dalla fine del tiro libero che permette alla Dinamo di vincere in volata, tra il tripudio dei 300 tifosi presenti sugli spalti, una partita forse non particolarmente bella tecnicamente ma assolutamente coinvolgente ed emozionante.

Con questa vittoria la Mistercucina si porta di nuovo in vetta al girone laziale di appartenenza, e in attesa dell’impegnativa trasferta di domenica prossima in quel di Sermoneta si gode il primato e un ritorno dalle ferie natalizie che piu dolce e bello di cosi non poteva essere.

Parziali e Tabellino

Mistercucina Dinamo vs Lazio Basket 62-61

13-19 15-16 21-14 13-12

Acconciamessa 2, Bernini 2, De Martino 5, Profumo N, Profumo D 13, Fois (capitano) 8, Mangiola 15, Di Francesco 17, Campolungo, Bucci, Guarragi.