La missione impossibile di chi deve sposarsi - Terzo Binario News

Una coppia di Santa Marinella racconta la reazione a catena generata dal Coronavirus

Chi ha prenotato la data del matrimonio oppure ha iniziato il percorso per la comunione è rimasto “fra color che son sospesi”. Un vero disastro le cerimonie religiose settimanali, con le chiese chiuse per le messe ma peggio ancora è andata a chi aveva programmato di sposarsi e si è visto costretto a rimandare il matrimonio a non si sa quando, con conseguenze – anche economiche – pesantissime.

È il caso per esempio di una coppia di Santa Marinella. Luca e Simona avevano fissato la data delle nozze per la seconda metà di giugno finché, come un uragano silenzioso, è arrivato il Coronavirus. La pandemia non ha certo azzerato la volontà di entrambi di formare una famiglia ma di problemi ne ha creati, e pure tanti. “Dapprima abbiamo frequentato un corso prematrimoniale – raccontano i due fidanzati – peraltro insieme a un’altra trentina di copie che presumibilmente si trovano nella nostra stessa identica situazione. Era tutto pronto, visto che ci stavamo organizzando da mesi. Adesso non sappiamo nemmeno se faremo in tempo per questo maledetto 2020>.

Ecco cosa significa dover rimandare a data da destinarsi una cerimonia come questa: “Tanto per cominciare, sarebbero venuti parenti e amici da lontano, che avevano già prenotato e pagato bed & breakfast. Per noi la grana adesso è rappresentata dalla sala del ricevimento, che era stata studiata e già potenzialmente attrezzata per un certo periodo dell’anno ovvero l’inizio dell’estate. E peggio ancora, non sappiamo quando poterla prenotare nuovamente. Infatti dalla parrocchia ci hanno fornito come ipotesi quella di settembre ma è indicativa perché le prenotazioni sono andate tutte a scalare e le richieste per l’autunno sono notevoli. Quindi stiamo così, senza sapere cosa fare>.

A complicare una situazione già difficile, il dover vivere separati: “Siamo stati costretti a tornare dalle rispettive famiglie e non per scelta. Convivevamo da tempo e, decidendo di “compiere il passo”, abbiamo comprato una nuova casa con qualche ristrutturazione da fare. Così siamo rimasti senza tetto, senza sposarci e con le incombenze da pagare. E con i lavori in casa da programmare, e poi effettuare, quando riusciremo a entrare in Fase 2. Ma potrebbero volerci mesi>.

L’unico aspetto filato (quasi) liscio è quello del vestito da cerimonia: “Io lo avevo scelto, misurato e aggiustato da tempo – dice Simona – e in pochi giorni sarà pronto>. “Anch’io l’ho scelto e provato ma rispetto a lei richiedeva qualche ritocco sartoriale. Ahimé, è rimasto lì> la conclusione amara di Luca.