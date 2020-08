La ministra Lamorgese domani al Castello per Caffeina - Terzo Binario News

“Lunedì 10 agosto il Castello di Santa Severa è aperto e a ingresso libero per un evento esclusivo e di grande caratura: arriva nella rocca in riva al mare la titolare del Viminale, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, per un’intervista a tutto campo sui principali temi di attualità e cronaca. Un dialogo che sarà animato dal direttore di Avvenire Marco Tarquinio. Appuntamento alle ore 21

Stimata funzionaria dello Stato di lunga esperienza, laureata in giurisprudenza con lode, la sua carriera nell’amministrazione dello Stato inizia nel 1980; sarà viceprefetto ispettore nel 1989, viceprefetto nel 1994 e rappresentante del governo a Varese quale prefetto nel 2003. E’ prefetto di Venezia nel 2010, capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno nel 2013, prefetto di Milano nel 2017 e poi consigliera di Stato. Nel 2019 diventa Ministro dell’Interno nel governo di Giuseppe Conte.

Marco Tarquinio è giornalista umbro pluripremiato; dopo una lunga gavetta nei locali fra Assisi e Perugia, arriva a Roma prima al Tempo, da cui esce nel 1993 per approdare nel 1994 ad Avvenire. Dal 2009 è direttore del foglio di ispirazione cattolica che sotto la sua guida si afferma e conferma come una delle voci più forti sui temi delle disuguaglianze sociali, dei diritti umani e del traffico di esseri umani dall’Africa e dall’Est Europa.

All’evento saranno presenti le autorità civili, religiose e sociali. La cittadinanza è invitata a partecipare a un momento utile a comprendere i principali fatti della cronaca contemporanea; Caffeina Group, organizzatore del quattordicesimo Caffeina Festival al Castello di Santa Severa, ricorda che per l’ingresso all’area dell’evento è obbligatoria la mascherina e che sarà richiesto il rispetto delle distanze di sicurezza e delle norme di contenimento sociale. “