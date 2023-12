La “Metro A” a Roma in funzione fino a notte inoltrata per tutto il periodo delle feste • Terzo Binario News

Buone notizie per i viaggiatori romani: a dicembre durante le festività la Metro A tornerà a circolare anche di sera, proseguendo fino all’1.30, tutti i giorni, per dare la possibilità a romani e turisti di godere gli eventi e le feste natalizie.

Da tempo, per i lavori sulla tratta legati al miglioramento della linea in vista del Giubileo, la linea A chiude i battenti alle 21 per lasciare i viaggiatori alle corse sostitutive su gomma. Una parte dei lavori sui binari, tra Anagnina e Ottaviano, p terminata. Un’altra parte, sul tratto Ottaviano-Battistini, dovrà essere completata il prossimo anno