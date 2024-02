"La Memoria Ritrovata" di Civitavecchia ospita la mostra "L'oro dei ricordi" • Terzo Binario News

Preziosi come l’oro i nostri ricordi devono essere non solo conservati ma soprattutto condivisi per essere conosciuti per poter amare e proteggere quello che di più caro abbiamo.

Così nasce la mostra “L’oro dei ricordi’ dell’artista russa Elena Ostraya che ho di nuovo il piacere di ospitare presso lo spazio museale polivalente de” La Memoria Ritrovata” in Via Piave 3 a Civitavecchia.

L’esposizione presenta 23 opere della Ostraya che hanno come tema, tra gli altri, Civitavecchia e la Memoria della sua storia millenaria.

La mostra sarà aperta al pubblico i weekend 2-3-4 Febbraio e 9-10-11 Febbraio 2024.

Partecipazione e ingresso libero.