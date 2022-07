La Marongiu e Paliotta su Arbolia: "Grando dica perché le piante sono state abbandonate" • Terzo Binario News

I consiglieri Comunali Silvia Marongiu e Crescenzo Paliotta hanno presentato una interrogazione per conoscere i motivi per i quali negli ultimi anni molte delle alberature messe a dimora sono state lasciate senza alcuna manutenzione e cura, al punto che molte si sono seccate con spreco di denaro pubblico e danno alle risorse ambientali.

Questo nonostante i contratti prevedano per tutto il primo periodo della messa a dimora la costante irrigazione.

Tra le situazioni, quella delle piccole piante messe a dimora nella zona tra Cerreto e Sanguinara nell’ambito del progetto gestito dalla società Arbolia: molte delle piante sono già essiccate e la società Arbolia non sembra tener fede agli impegni presi.

Nel seguito indichiamo i testi delle interrogazioni.

Progetto Arbolia

I sottoscritti consiglieri comunali Silvia Marongiu e Crescenzo Paliotta

Premesso

– che nella zona di verde pubblico posta tra il quartiere Cerreto e il corso d’ acqua Sanguinara sono state messe a dimora piante di piccole dimensioni nell’ambito di un progetto curato dalla società Arbolia – che da quanto appreso in passato dai comunicati dell’Amministrazione Comunale la cura di tale progetto sarebbe stata a carico della suddetta società.

Chiedono di conoscere

– quali siano stati i termini dell’accordo tra Comune e società Arbolia – se gli interventi di manutenzione avvenuti nella zona in oggetto in questi giorni siano stati a carico del Comune o della suddetta Società.

Situazione delle piantumazioni

I sottoscritti consiglieri comunali Silvia Marongiu e Crescenzo Paliotta

Premesso

– che in alcune zone della città tra le piantumazioni che sono state messe a dimora ci sono stati molti arbusti completamente essiccati per mancanza di irrigazione idonea – che nel primo anno dopo la messa a dimora tutte le piante, al di là del periodo di siccità in atto, hanno sempre bisogno di adeguata irrigazione;

– che nella messa a dimora spesso non sono state rispettate le procedure tecniche previste – che tali episodi di cattiva gestione del verde pubblico si sono verificati tra l’altro lungo la strada che porta alla Stazione di Palo, nei giardini centrali, a Piazza De Michelis e zone verdi adiacenti, a largo del Verrocchio e che non sono stati quindi episodi isolati;

Chiedono di conoscere

– le cause dei sopra elencati episodi di gestione del verde pubblico;

– se sono stati addebitati i danni alle ditte alle quali era stato affidato il compito della messa a dimora e della cura delle alberature;

– quali comportamenti intende mettere in atto per evitare che si ripetano situazioni simili a quelle sopra elencate”.

Silvia Marongiu

Crescenzo Paliotta