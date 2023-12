La mareggiata devasta il Litorale laziale, gravi danni a Focene • Terzo Binario News

Il maltempo e il forte vento del fine-settimana hanno causato importanti danni alla costa laziale

Un SOS lanciato dal mare. Ieri, con le onde alte, l’acqua è arrivata fin dentro i locali. Il vento che soffiava a 50 chilometri orari si è calmato.

La bella giornata fa tirare un sospiro di sollievo momentaneo ai titolari di alcuni stabilimenti balneari a Focene, colpiti dall’ennesima violenta mareggiata, la seconda in un mese. Impossibile riaprire I ristoranti oggi. C’è da risistemare tutto, pavimenti e cucine devono asciugarsi ed è necessario soprattutto controllare gli impianti elettrici.

Danni importanti in particolare in un chiosco. La terrazza in legno si regge a malapena in piedi, mentre sotto infuria il male. La spiaggia non c’è più, mangiata da anni da un’erosione che non concede tregua. 24 chilometri di arenile nel comune di Fiumicino, tra i più esposti al fenomeno. “La Regione ha stanziato – spiega il sindaco Mario Baccini – 400mila euro per la progettazione di interventi specifici nel tratto Focene-Fregene”.

“Le barriere soffolte antierosione non bastano più”, ammette il primo cittadino. Barriere che però in alcuni tratti – denunciano i balneari – sono state fatte male, appena un anno e mezzo fa, eppure non garantisco

Fonte notizia e fermoimmagine: RaiNews24/TgrLazio