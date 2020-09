La marcia su Roma della Lega, Salvini pensa alle elezioni comunali...e alla Regione - Terzo Binario News

“Io penso a Roma, l’anno prossimo. Alla Capitale e alla Regione Lazio. Zingaretti gira l’Italia per il suo Pd ma è uno dei governatori meno presenti, meno efficaci, meno concreti e meno amati di Italia”. Così Matteo Salvini, giunto venerdì 25 settembre ad Anguillara per sostenere Angelo Pizzigallo, candidato sindaco del centrodestra che – al ballottaggio della prossima settimana – sfiderà Michele Cardone. I due lotteranno per raggiungere la fascia tricolore del borgo lacustre.

A margine dell’incontro, Salvini ha riferito di pensare alle amministrative in programma nel 2021 nella Città Eterna. Con un occhio attento anche alla Regione: “Non vedo l’ora che i romani possano avere un sindaco all’altezza dopo la Raggi e i cittadini del Lazio possano avere una persona che faccia il Governatore. Zingaretti dovrebbe occuparsi di ospedali, di scuole, di case di riposo. Non di legge elettorale né di inciuci con Renzi e Di Maio”.