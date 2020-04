La mappa del contagio del 18 aprile: preoccupano sempre le RSA - Terzo Binario News

In attesa dei dati tel pomeriggio da ieri abbiamo pubblicato la mappa aggiornata con i dati forniti dalle ASL.

Il dato di ieri della ASL RM 4 conferma che le criticità restano all’interno delle RSA. Su 38 contagi su tutto il territorio di competenza della ASL RM 4 sono 36 i casi riconducibili ad RSA, di cui 35 alla RSA Bellosguardo di Civitavecchia ed uno a Campagnano.

Il contagio tra cittadini sembra quindi ridotto al minimo, ma va considerato che abbiamo alle spalle oltre un mese di chiusura totale. Non è detto che dei focolai di contagio possano ripartire una volta avviata la Fase 2. Per questo sarà importante che si mettano in campo misure di diagnosi veloce, per localizzare eventuali contagi una volta che si tornerà a lavorare.