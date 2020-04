La mappa del contagio ad oggi: restano critiche le situazioni delle RSA - Terzo Binario News

La fotografia del contagio nella Regione Lazio conferma che l’attenzione sulla diffusione del COVID deve restare alta.

In particolare sul territorio della ASL RM 4 il contagio si sta ampliando velocemente in comuni in cui sono stati rilevati dei cluster nelle RSA. Un problema del tutto simile a quello che si è registrato nelle zone più colpite. La ASL RM 4 e la regione hanno attivato controlli e monitoraggi speciali per questo tipo di residenze.

Sotto la mappa del contagio nel Lazio ed in particolare nei comuni di competenza della ASL RM 4.