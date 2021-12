La mamma di Giulio attacca Grando: "Grazie per il non interessamento" - Terzo Binario News

La replica social del primo cittadino: ” Non confonda la discrezione per disinteresse”

Polemica social partita dalla mamma di Giulio, il 16enne che cerca disperatamente un donatore di midollo compatibile, che ha puntato l’indice contro Alessandro Grando reo, a suo dire, di non aver preso a cuore la vicenda del figlio.

“Buongiorno Sindaco, non il mio Sindaco, pur essendo residente a Ladispoli, ma comunque è un Sindaco, dato di fatto.

E le spiego anche perché non la sento, non la sentiamo, io e la mia famiglia il nostro Sindaco. Io sono la madre di Giulio, il ragazzo di 15 anni che da due mesi vive in ospedale in attesa del trapianto di midollo osseo.

Risiediamo a Ladispoli e mio figlio va a scuola a Ladispoli, pur essendo molto legato a Cerveteri perché è portiere nella squadra di calcio under 16. Ho ricevuto centinaia di telefonate da persone che vogliono informazioni sulla donazione del midollo osseo e come iscriversi all’ADMO. Tra le tante telefonate ho ricevuto anche quella del Sindaco Pascucci, il nostro Sindaco!

Lui si è messo in moto fin da subito facendo una campagna di informazione sull’associazione donatori midollo osseo. Si è mobilitato per avere l’associazione a Cerveteri per fare il test salivare per la donazione e ce l’abbiamo già in programma.

È stata fatta una partita di calcio lunedì in nome di Giulio con presente l’ADMO al campo di Cerveteri, con presente l’assessore di Cerveteri, ma nessuna rappresentanza da parte di Ladispoli.

Non credo di dover aggiungere altro. Lei del resto un post rattoppato, preso qua e là, l’ha pubblicato, quindi si sentirà di aver fatto il suo dovere. Non credo di dover aggiungere altro e non ne ho neanche voglia, ma questo glielo dovevo per Giulio.

Grazie per il non interessamento. Cordiali saluti e buone feste dall’ospedale Bambino Gesù di Roma. Roberta Spaccini

La replica di Grando: “Gentile signora Spaccini, francamente faccio fatica a comprendere il senso di questo suo post, ma non ho nessuna intenzione di polemizzare con lei.Non ho mai avuto il piacere di conoscerla personalmente e non ero nemmeno a conoscenza della difficile situazione che sta attraversando la sua famiglia.Alcuni giorni fa sono stato contattato da un consigliere comunale di Ladispoli che, dopo avermi spiegato la situazione, mi comunicava di aver parlato con lei e di aver ricevuto la sua autorizzazione a diffondere un comunicato con il suo contatto telefonico.Questo è stato fatto immediatamente e sono stati numerosi i riscontri ricevuti da persone che volevano mettersi a disposizione. Spero che tra qualcuno di questi possa esserci un donatore compatibile.Nessuno ha comunicato al sottoscritto o ad altri membri dell’amministrazione comunale che ci sarebbe stato un evento sportivo a Cerveteri, avremmo partecipato molto volentieri se solo ci fosse stato detto.Fatte queste dovute precisazioni, e ribadisco senza alcun tipo di polemica da parte mia, auguro alla sua famiglia, ed in particolare a suo figlio Giulio, di superare questo momento difficile.Come comunicato qualche giorno fa ad un suo amico di famiglia, che spero glielo abbia riportato, il sottoscritto e l’amministrazione comunale tutta sono a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità.Non confonda la discrezione per disinteresse.Cordiali saluti”.