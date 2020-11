La maggioranza di Ladispoli (forse) si ricompatta - Terzo Binario News

Un sentito ringraziamento al consigliere Quintavalle per l’endorsement verso la nostra testata di fronte all’assise cittadina

Nel consiglio comunale di ieri sera di Ladispoli la maggioranza ha ritrovato la compattezza. Non su tutto, perché sono arrivate tirate d’orecchie per la questione Cavaliere ovvero una ferita ancora sanguinante per la quale gli strascichi sono lungi dal terminare.

La maggioranza di centro-destra dà segni di compattezza ritrovata sulla questione del cimitero e sulla questione del bilancio, mentre l’assise è stata disertata dall’opposizione per l’incertezza sulla sicurezza e sul distanziamento in aula.

I consiglieri che sostengono la giunta Grando hanno dato il via libera ai provvedimenti posti all’ordine del giorno, compresi i dissidenti Augello, De Lazzaro e Ardita, che nelle settimane scorse aveva palesato diversi mal di pancia con malumori e prese di distanze.

Qualche “dolorino” tuttavia lo ha manifestato la consigliera Miriam De Lazzaro, in particolare attaccando il capogruppo della Carroccio Luca Quintavalle per non aver preso le distanze dal collega Cavaliere che ha indossato la fascia tricolore alla manifestazione dei negazionisti.

Dunque ritrovata compattezza nella coalizione di governo per merito dello stesso Quintavalle, capace di rimettere insieme i cocci, come a suo tempo aveva evidenziato anche il senatore Claudio Durigon.

A proposito di Quintavalle, lo ringraziamo per l’endorsement (In politica, sostegno esplicito a favore di qualcuno o qualcosa) nel luogo pubblico per eccellenza dell’assise cittadina, segno evidente di distinzione e autorevolezza che indubbiamente lusinga. In fondo facciamo soltanto il nostro dovere di informare e a tal proposito dobbiamo precisare che intanto, Terzobinario.it non è un giornalino né pagina telematica: è testata registrata regolarmente in tribunale e per accertarsene, bastava leggere una delle home page. Poi, sulla sponda “amica” a cui fa riferimento, il capogruppo dimentica le inchieste dello stesso giornale sulla passata amministrazione, inchieste che però può recuperare facilmente nel nostro archivio così da potersi documentare.

Resta da chiedersi sempre perché non dichiarare apertamente la sponda della Lega verso la manifestazione dei commercianti, organizzata certo dalla categoria ma voluta dal consigliere regionale del Carroccio Giannini. In fondo, la contestazione al governo Conte parte dal leader Salvini, per una continuità politica che arrivano fino ai territori.

La ritrovata compattezza impone però una responsabilità in più e riguarda l’emergenza Covid.

Perché ad oggi i 302 casi accertati di contagio a Ladispoli impongono a Grando delle scelte serie, che non sono le uscite sporadiche sui social finora o le foto con la Polizia Locale. E più che preoccuparsi dei pochi guariti, c’è da ragionare sull’esplosione dei 300 che rimane un numero tanto eccessivo quanto incomprensibile e sicuramente non giustificato soltanto dall’apertura del drive in.

Compattezza della maggioranza palesata verso l’opposizione, accusata dal sindaco Alessandro Grando di tralasciare “il ruolo istituzionale per fare terrorismo sul Covid” e di non cercare il dialogo con lui sul problema dell’emergenza.

Infine nel suo intervento, il consigliere Cavaliere si è scagliato contro il collega Eugenio Trani – sebbene fosse assente – sollevando dubbi su un titolo di studio dichiarato ma a suo dire non riconosciuto. D’altronde per il capogruppo di Fdi in quanto “presunta”, la pandemia non rappresenta una priorità per Ladispoli.

a.v.