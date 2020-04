La Lega Santa Marinella sul 25 Aprile: "Il rigore di Tidei valga pure per l'Anpi" - Terzo Binario News

“Riprendiamo il testo del comunicato di Tidei del 22 aprile con il quale conferma che alla celebrazione della giornata del 25 aprile andrà alle ore 11.00, da solo, al Monumento ai Caduti, ad esprimere un minuto di silenzio in rappresentanza della comunità e delle autorità militari. Siamo certi che questa disposizione verrà rispettata anche dall’Anpi locale.

Nonostante una nota di Palazzo Chigi, in evidente discordanza con le disposizioni date fino ad ora per le quali non si è potuto partecipare nemmeno ai funerali dei propri cari, apra alla partecipazione delle associazioni nazionale partigiani, noi auspichiamo che, a Santa Marinella, valga la linea del primo cittadino.

Roberta Felici Lega: “La promessa di non creare assembramenti non basta perché altrimenti questi si potrebbero evitare anche nelle uscite fuori dai servizi essenziali, tipo passeggiate in solitaria ed attivita motoria in prossimità della propria abitazione, che, invece, ci sono negate per ordinanza. Invitiamo Tidei a farla rispettare altrimenti il 26 aprile potremmo sentirci tutti liberi di uscire rispettando le distanze sociali” Ilaria Fantozzi Fratelli d’Italia: Le ordinanze del sindaco sono state in questo periodo molto stringenti. Ultima quella di ieri che addirittura invita all’uso dei guanti. Chiediamo che lo stesso rigore lo dimostri domani nel far rispettare le sue disposizioni anche all’Anpi di Santa Marinella “

Lega Santa Marinella Santa Severa