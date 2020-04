La Lega Santa Marinella critica Tidei: "Gestione ondivaga durante la pandemia" - Terzo Binario News

“La situazione di emergenza dovuta alla diffusione del covid-19 su tutto il territorio nazionale, oltre a provocare molte vittime e mandare in tilt il sistema sanitario, ha cambiato le nostre abitudini. A Santa Marinella, in questi ultimi mesi, abbiamo assistito, con stupore, a repentini cambiamenti di opinione da parte del sindaco e della sua maggioranza. Lo stesso Tidei, all’inizio scettico, ha poi preso coscienza del fatto che la situazione era ben più seria di quanto pensasse e, senza mai ammettere la leggerezza con la quale è stata affrontata la questione fino ai primi giorni di marzo, cerca, con provvedimenti ed ordinanze a dir poco singolari , di recuperare il tempo perso.

Veri e propri stravolgimenti di opinione che abbiamo rispettato solo per senso di responsabilità nei confronti di una giunta in quarantena per la positività al coronavirus riscontrata allo stesso sindaco. Dal definire sciacalli chi invocava una cabina di regia al chiedere, tramite dirette fb, di mettere alla gogna chi andava al supermercato due volte al giorno, il passo è stato breve. Abbiamo assistito ad ordinanze di chiusura della Passeggiata e a consegne di mascherine accompagnate da lettere inopportune. Pochi giorni fa l’annuncio di una ordinanza che prevede l’obbligo di mascherine e guanti per uscire. Per fortuna qualcuno dovrebbe averlo avvisato della totale arbitrarietà della stessa e del fatto che ancora nemmeno il governo si è espresso univocamente al riguardo per la fase due, pertanto, dell’ordinanza annunciata mezzo stampa, nemmeno l’ombra.

Tra L’altro, gli ricordiamo, che eventualmente i dispositivi da lui consegnati sarebbero insufficienti per moltissimi nuclei familiare e che le mascherine date hanno una durata che consente uscite limitate. In ultimo, ma non per importanza, due parole sulla ultima ordinanza riguardante il cimitero. Siamo contenti che i floricoltori possano entrarvi dentro a posare dei fiori sulle tombe ma ricordiamo al sindaco che quest’ultimo non è il tavolo di casa o un terrazzo da abbellire ma un luogo sacro dove chi ha perduto i propri cari trova un momento di raccoglimento e preghiera. Invitiamo pertanto Tidei, in linea con le misure per la riapertura della imminente fase due, a permettere, sempre in sicurezza e con le distanze sociali, l’ingresso anche ai cittadini”.

Lega Santa Marinella Santa Severa