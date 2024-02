La Lega Santa Marinella chiede il consiglio comunale in streaming • Terzo Binario News

“A causa di un errore amministrativo riscontrato nel recente processo di votazione della mozione di sfiducia, presentata dai consiglieri di opposizione nel consiglio comunale di Santa Marinella, la Lega Salvini Premier invita il Sindaco a organizzare una diretta streaming per assicurare la massima trasparenza e partecipazione dei cittadini nel nuovo processo di votazione.



È imperativo che ogni cittadino possa seguire e comprendere appieno le procedure che influenzano il proprio governo locale. Riteniamo, e come Lega non smetteremo mai di ribadirlo, che la trasparenza sia un elemento fondamentale per preservare l’integrità e la legittimità delle istituzioni.



Ci aspettiamo che il Sindaco si adoperi prontamente per garantire che questo importante processo sia accessibile a tutti i cittadini attraverso la diretta streaming”.







Pubblicato venerdì, 9 Febbraio 2024 @ 13:32:30