La Lazio festeggia 120 anni: modifiche alla viabilità - Terzo Binario News

Dalle 22 dell’ 8 gennaio alle 1 del 9 gennaio in Piazza della Libertà avrà luogo una manifestazione in occasione del 120° anniversario della Fondazione S.S. Lazio.

Pertanto, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica connesse allo svolgimento dell’iniziativa, verranno adottate le seguenti misure:

1. Dalle ore 23.00 del giorno 07.01.2020 fino a cessate esigenze del 09.01.2020

“DIVIETO DI FERMATA” in:

PIAZZA DELLA LIBERTA, eccetto i mezzi autorizzati, in tutta la piazza e per tutte le carreggiate separate, ambo i lati;VIA VIRGINIO ORSINI, eccetto i mezzi autorizzati, dall’intersezione con Via Pompeo Magno fino all’intersezione con Piazza della Libertà, lato sinistro del senso unico di marcia;VIA FEDERICO CESI, eccetto i mezzi autorizzati, dall’intersezione con Via Ennio Quirino Visconti fino all’intersezione con Piazza della Libertà, lato sinistro del senso unico di marcia;LUNGOTEVERE DEI MELLINI, eccetto i mezzi autorizzati, nella carreggiata laterale lato palazzi, dall’intersezione con Piazza della Libertà fino all’intersezione con Via Ennio Quirino Visconti, lato destro del senso unico di marcia;LUNGOTEVERE MICHELANGELO, eccetto i mezzi autorizzati, dall’intersezione con Via Pompeo Magno fino all’intersezione con Piazza della Libertà, lato destro del senso unico di marcia;VIA COLA DI RIENZO, eccetto i mezzi autorizzati, o dall’intersezione con Piazza della Libertà fino all’intersezione con Via Alessandro Farnese, lato destro del senso di marcia avente direzione Piazza Cola di Rienzo o dall’intersezione con Via Lucrezio Caro fino all’intersezione con Piazza della Libertà, lato destro del senso di marcia avente direzione Ponte Regina Margherita:



2. Dalle 17 dell’8 gennaio e fino a cessate esigenze legate allo svolgimento della manifestazione, seguendo le disposizioni del Dirigente O.P.,

“DIVIETO DI TRANSITO”, eccetto i mezzi autorizzati in:

VIA FEDERICO CESI, per i veicoli diretti a Piazza della Libertà- altezza Piazza Cavour- altezza Via Pietro Cossa- altezza Via Ennio Quirino Visconti- altezza Via Valadier;VIA VIRGINIO ORSINI, per i veicoli diretti a Piazza della Libertà, altezza Via dei Gracchi / Piazza della LibertàPIAZZA DELLA LIBERTA’, per i veicoli diretti alla piazza stessa,- altezza Lungotevere Michelangelo- altezza rampa a salire del sottovia veicolare;VIA COLA DI RIENZO, per i veicoli diretti a Piazza della Libertà, altezza Piazza Cola di Rienzo;PONTE REGINA MARGHERITA, per i veicoli diretti a Piazza della Libertà, altezza Lungotevere Arnaldo da Brescia.