La Komen riempie (con distanziamento) le piazze di Allumiere e Tolfa - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Nonostante tutto è stata buona la partecipazione ad Emozioni in Rosa, la passeggiata tra Tolfa ed Allumiere, giunta alla sua settima edizione per raccogliere fondi per l’associazione Susan G. Komen Italia.

La mattina di sabato 17 ottobre di fronte al municipio illuminato di rosa e decorato con il classico fiocco simbolo della Komen, si è tenuto il raduno dei partecipanti, rigorosamente con mascherina e a regolare distanza.

Hanno preso la parola sia i due sindaci Luigi Landi e Antonio Pasquini che i parlamentari del territorio Alessandro Battilocchio e Marietta Tidei.

Tutti hanno speso parole di apprezzamento per la Komen e la sua attività di prevenzione e tutti hanno ricordato la figura di Rossano Cardinali, il maestro di musica e direttore d’orchestra allumierasco scomparso pochi giorni fa.

La Tidei ha evidenziato i rischi che si corrono ora con la paura del Covid che allontana la gente dalle strutture sanitarie, facendo rimandare visite e controlli. Dai rappresentanti delle istituzioni ringraziamento per l’impegno di Elena Riversi che ha creato la sezione collinare della Komen. Grazie a tutte le volontarie e componenti della Protezione civile per il supporto dato all’iniziativa. Sempre per ricordare Cardinali oltre al minuto di silenzio celebrato a Tolfa e ad Allumiere, le Donne in Rosa hanno camminato lungo la Braccianese con il palloncino blu a lui dedicato, lanciato poi in aria all’arrivo ad Allumiere insieme ai palloncini rosa.