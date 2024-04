La kickboxing di Ladispoli trionfa al Palatorrino di Roma • Terzo Binario News

Gli atleti del team Kickboxing Ladispoli hanno portato a casa un incredibile successo durante il Kombat Day tenutosi oggi al Palatorrino di Roma. L’evento, organizzato con il patrocinio della federazione FEDERKOMBAT, ha visto emergere i talenti locali, guidati con maestria dal Maestro Pasqualino Lobrano.

Tra i protagonisti della giornata, Ivan Riccardi ha brillato al suo esordio nella categoria light contact, conquistando la medaglia d’argento nella sua divisione di peso (-35 kg). Sofia Caterina ha invece raggiunto l’apice della sua categoria, portando a casa la medaglia d’oro nella divisione -60 kg del light contact.

Tiziano Farris si è distinto nella categoria kick light, aggiudicandosi una meritata medaglia d’argento nella sua divisione di peso (-60 kg).”I nostri atleti hanno dimostrato un impegno straordinario e una determinazione senza pari,” ha commentato il Maestro Lobrano. “Sono estremamente orgoglioso dei risultati ottenuti da Ivan, Sofia e Tiziano.

Queste medaglie sono il frutto di mesi di allenamento duro e di una passione autentica per la kickboxing.”Il successo del team Kickboxing Ladispoli al Kombat Day non solo ha messo in luce il talento individuale degli atleti, ma ha anche sottolineato l’eccezionale lavoro di squadra e l’unità del gruppo.Il Maestro Lobrano e gli atleti si preparano ora per nuove sfide e si apprestano a continuare a portare il nome di Ladispoli ai vertici della kickboxing.