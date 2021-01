La Gubetti sulla Tari di Cerveteri: "Nessun costo abnorme, bene la differenziata al 70per cento" - Terzo Binario News

Sui costi della Tari del Comune di Cerveteri, in cui un cittadino chiedeva spiegazioni in merito ai costi comuni (CCab) che aveva ricavato dai dati pubblicati da Ispra e che giudicava “abnormi”, ecco la risposta dell’assessora all’ambiente Elena Gubetti.

“Vorrei dunque rispondere alle richieste di chiarimento in modo da fugare ogni dubbio. L’Edizione del Catasto dei Rifiuti Urbani pubblicata da Ispra nel 2020 fornisce i dati, aggiornati all’anno 2019, sulla produzione, raccolta differenziata, gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, a livello nazionale, regionale e provinciale.

Riporta, inoltre, le informazioni sul monitoraggio dell’ISPRA relativamente ai costi dei servizi di igiene urbana. Analizziamo ora i costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sostenuti dai Comuni italiani e dagli altri Enti gestori.

I costi riguardano, in particolare, la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, la raccolta differenziata, lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, nonché altri servizi connessi in generale con la gestione dei rifiuti urbani.

L’analisi dei costi di gestione del servizio di igiene urbana, relativa all’anno 2019, è stata effettuata tramite l’elaborazione dei dati finanziari, riportati nella sezione “Comunicazione Rifiuti Urbani” del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) presentata dai Comuni.

Gli indicatori economici del ciclo di gestione del servizio di igiene urbana esaminati sono i seguenti:

• costo annuo totale pro-capite del servizio;

• costo annuo pro-capite di gestione del ciclo dei rifiuti indifferenziati;

• costo annuo pro-capite di gestione della raccolta differenziata.

A questi si sommano i Costi comuni (CC), che comprendono:

costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso(CARC);

costi generali di gestione (CGG);

costi comuni diversi (CCD).



Il cittadino sottolineava una cifra abnorme relativa proprio ai costi comuni, presupponendo che il motivo fosse legato ai contenziosi che possono nascere con i cittadini a seguito dell’emissione di verbali e contestazioni relativi ai controlli sulla raccolta differenziata.

Niente di più lontano dalla realtà, la voce dei costi comuni copre i costi operativi sostenuti dall’ente locale in relazione all’attività di gestione delle tariffe all’utenza. In particolare il costo relativo alla voce CARC cioè costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, si riferisce all’ attività di gestione tariffe all’utenza, che include le operazioni di accertamento, bollettazione e invio degli avvisi di pagamento, gestione della banca dati utenze, riscossione, gestione dei crediti e del contenzioso.

Bisogna tenere conto che la Tari ha in tutta Italia un tasso di morosità molto più elevato rispetto agli altri tributi, mediamente superiore al 20% a livello nazionale, con forti differenze tra Nord, Centro, Sud, dove la morosità raggiunge percentuali elevatissime, oltre il 50%, quindi quella voce si riferisce esclusivamente a tutta l’attività che devono svolgere gli uffici comunali per recuperare i tributi non pagati.

Per rassicurare ulteriormente il nostro utente relativamente al fatto che i costi del servizio di igiene urbana sono assolutamente nella media nazionale soffermiamoci ancora un attimo sull’analisi del COSTO ANNUO DEL SERVIZIO.

Leggendo i dati vediamo che a livello nazionale, nell’anno 2019, la media del costo annuo pro capite – CTOT – è pari a 175,79euro/abitante.

Per macro area geografica, il costo totale annuo pro capite del servizio risulta, al Nord pari a 155,83 euro/abitante, al Centro pari a 208,71 euro/abitante e al Sud pari a 188,53 euro/abitante. Il valore del Costo totale di gestione del servizio di Igiene urbana per il Comune di Cerveteri è pari a 184,29 euro/abitante per cui ben al di sotto del valore medio per l’area di appartenenza.

Questo dato dimostra chiaramente che il costo del servizio a Cerveteri è assolutamente normale e non ci sono cifre abnormi da temere. Andando a confrontare poi il valore CTOT del servizio di Cerveteri con altri comuni di pari dimensioni del Lazio, possiamo notare come il nostro servizio costi meno di Comuni come Fondi che arriva a 203 euro/abitante, Ciampino 195 euro/abitante, Cisterna di Latina 188 euro/abitante.

Ovviamente il dato migliore che possiamo leggere è quello relativo alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta dalla nostra città, abbiamo superato il 70% e questo grazie ad un costante lavoro svolto con impegno di tutti: Comune, gestore del servizio e cittadini”.

Elena Gubetti