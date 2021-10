La Gubetti sui bus affollati di studenti: "Modifiche ai percorsi del 23 per Cerveteri" - Terzo Binario News

Qualche giorno fa una mamma aveva scritto in Redazione lamentando una situazione difficile per gli studenti che usano il 23 da Ladispoli per andare a scuola al Mattei di Cerveteri (leggi QUI).

L’assessora ai trasporti del comune cerite Elena Gubetti si è fatta carico del problema, cercando alcune soluzioni per risolverlo.

“La problematica posta dalla signora è reale – spiega la Gubetti – dovuta a una serie di fattori, non ultima l’uscita contemporanea da scuola alle 13.50 e una informazione arrivata al dirigente del Mattei secondo cui sarebbero stati pochi i ragazzi a usufruire dei mezzi. Per questo ci siamo attivati sia con la scuola che con la società di trasporti.

Va precisato che non si tratta di uno scuolabus, per il quale sono precipitate le richieste, ma del tpl. Quindi è un servizio rivolto a tutti e non destinato soltanto agli studenti. Detto questo, c’è la necessità di adattarlo perché nessuno vuole vedere i bus sovraffollati. Pertanto il 23 effettuerà, oltre alle fermate classiche, una ulteriore deviazione oltre al raddoppio per l’ingresso a scuola.

Se poi neanche questa soluzione funzionasse ci potrebbe venire incontro la Regione. Infatti tramite Astral sarebbero in grado di mettere a disposizione dei bus turistici da 50 posti di compagnie private. Con questo supporto si ovvierebbe alla problematica ma prima di arrivarci – conclude Elena Gubetti – penso che saremo in grado di risolvere con il tpl di Cerveteri e Ladispoli”.