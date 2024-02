“La giostra dei pellicani” ha incantato la Casa delle Arti di Allumiere • Terzo Binario News

“La giostra dei pellicani” ha fatto il pieno alla Casa delle Arti. Ad Allumiere, molte persone si sono recate al Cral per assistere alla presentazione del libro di Ernesto Berretti.

L’evento, organizzato dal movimento “Se non ora, quando?”, è stato introdotto dalla docente Tiziana Cimaroli, che dopo aver parlato del libro e dell’autore, ha poi lasciato spazio al dialogo tra Ernesto Berretti e Marco Salomone in merito ai grandi temi e ad alcuni protagonisti di questo movimentato romanzo storico a tinte nere.

Molto toccanti, nel corso dell’incontro, le letture relative a personaggi come Duccio, Mara e Biagio, affidate rispettivamente alle voci di Cristiana Vallarino, Daniela Tartaglione e Graziano Zannoni.

Molto soddisfatto dell’esito dell’incontro, lo stesso Ernesto Berretti, che ha ringraziato tutti gli organizzatori e tutti i presenti, tra i quali c’erano anche il sindaco Luigi Landi, la delegata alla cultura, Francesca Scarin e i due scrittori locali Umberto Tardioli e Alessandro Bisozzi.

“Grazie di cuore a tutti – ha commentato l’autore – ma proprio tutti i presenti, così attenti, partecipi e amichevoli da avermi fatto sentire coccolato. Spero di rivedervi presto e mi auguro di avere i vostri feedback dopo la lettura”.

Finita questa bella avventura in collina, ora l’associazione “Book Faces” è già proiettata nel progetto che prenderà il via venerdì, sabato e domenica prossima a Civitavecchia e che avrà come coordinatori culturali Anthony Caruana e Gino Saladini.