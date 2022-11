La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare a Civitavecchia: quasi 150 volontari al lavoro con 12 associazioni • Terzo Binario News

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è ripartita anche a Civitavecchia senza le restrizioni determinate dal Covid degli ultimi due anni: una giornata resa possibile dai 149 volontari delle 12 associazioni partecipanti.

In una situazione di evidente difficoltà economica, conforta il fatto che le quantità raccolte siano state comunque 6.000 kg.

Organizzata come tutti gli anni l’ultimo sabato di novembre dalla Fondazione Banco Alimentare, in città è stata coordinata dal Comitato della Croce Rossa Italiana e ha visto anche la collaborazione dei militari dell’Esercito Italiano che hanno fornito un prezioso supporto per il trasporto dei prodotti raccolti.

Nonostante si sia registrata una lieve flessione del donato rispetto agli anni scorsi quanto raccolto sarà fondamentale per aiutare chi è in difficoltà il cui numero nell’ultimo periodo è sensibilmente aumentato.

Nei prossimi giorni, i prodotti alimentari verranno divisi tra tutte le associazioni che hanno partecipato, le quali, a loro volta, li distribuiranno ai loro assistiti.