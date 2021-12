La giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità vissuta da Adr in aeroporto - Terzo Binario News

La normalità si sposa con l’inclusività e l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino è sempre più centrato su questo messaggio, con fatti concreti.

E’ quello lanciato nella Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, in un video di Aeroporti di Roma – società del gruppo Atlantia, holding che in diverse occasioni ha dichiarato di considerare strategiche per il proprio sviluppo la sostenibilità e l’inclusione – che vede protagonisti due atleti “ambasciatori dello sport”, Irene Luigini, ginnasta ritmica Special Olympics e il paralimpico Alessio Sarri specializzato nella disciplina della sciabola e la spada, mentre vivono i vari momenti di un abituale tragitto da passeggeri, dall’entrata fino all’imbarco sul volo, all’aeroporto di Fiumicino, scalo da tempo votato all ’inclusività, alla modernità, all’innovazione e alla sostenibilità, obiettivi considerati strategici dalla società di gestione.

A partire dal check-in, i due olimpionici, in tuta ufficiale, ed accompagnati ed assistiti da personale Adr, da agenti della Polizia di Stato e da personale della compagnia Etihad – è il racconto del video – interagiscono, nel percorso, con il personale aeroportuale.

Da una parte atleti che vivono la loro normalità e i loro sogni di vittoria e medaglie, in partenza si ipotizza per una gara internazionale ad Abu Dhabi, ed accanto gli aeroportuali orgogliosi di accompagnarli verso la competizione, frutto di sacrifici e lunghi allenamenti, cercando di agevolarli al massimo e di farli sentire al centro di un aeroporto inclusivo.

Ed i grandi cambiamenti passano proprio per i piccoli gesti: dal check-in ai varchi di controlli sicurezza, passando per il tragitto dentro lo scalo e presso i duty free, fino a consumare un caffè al bar, con la bustina di zucchero che cade e l’atleta che la raccoglie riposandola sul bancone, gesti di normale quotidianità. E poi ancora fino alla salita sull’aereo dell’Etihad, accompagnati dai sorrisi e da gesti di cordialità da parte della comunità aeroportuale, tra hostess ed il personale di Adr Security, Adr Assistance, della ristorazione e della polizia.

E su tale fronte, il personale di Adr Assistance già la scorsa estate al fianco degli atleti azzurri protagonisti di tanti successi alle Paralimpiadi di Tokyo, è stato adeguatamente formato ad assistere i passeggeri a ridotta mobilità nel modo migliore e più confortevole, attraverso l’apprendimento di nozioni di fisiologia per il sollevamento della persona, del primo soccorso, delle tecniche di funzionamento delle sedie a ruote. Inoltre, la società dispone di alcuni operatori in grado di comunicare con il linguaggio dei segni.