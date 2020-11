La Giornata dell'Unità Nazionale celebrata a Ladispoli - Terzo Binario News

Il Comune di Ladispoli ha celebrato il 4 novembre “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” ricordando i caduti di tutte le guerre.

La cerimonia, vista l’emergenza sanitaria in corso e in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Dpcm, si è svolta in forma ridotta con la deposizione di una corona di fiori davanti al Monumento ai Caduti da parte del vice Sindaco Pierpaolo Perretta e del Presidente del Consiglio comunale, Maria Antonia Caredda.

“Il difficile momento che stiamo vivendo – ha commentato il sindaco Grando – non ci ha permesso di festeggiare questa ricorrenza come avremmo voluto.

In questa giornata solenne esprimiamo il nostro più profondo rispetto e la nostra più sentita gratitudine nei confronti delle Forze Armate e rivolgiamo un pensiero a tutte le donne e a tutti gli uomini, di Ladispoli e non solo, che al servizio della Nazione hanno sacrificato la propria vita”.