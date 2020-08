La ginnastica regala fascino a Ladispoli: merito dei video del Pura Vida - Terzo Binario News

Ladispoli ha le sue bellezze, non sempre apprezzate o valorizzate abbastanza. E allora c’è chi ci ha messo un tocco affinché si calamitasse l’attenzione rendendo affascinanti dei luoghi già belli. Qual è stato il tocco? Una lezione di ginnastica di buon mattino ed è uscito un video che lascia di stucco. Poi siccome l’esperimento è riuscito particolarmente bene, i video sono diventati 33 e Bruna Bartolini, che li ha realizzati, si schermisce.

“Ladispoli è bella – spiega – e il mio Interesse è condiviso dagli altri soci della palestra PuraVìda 2.0. La scintilla è partita un giorno mentre ero all’anagrafe di Ladispoli quando una signora, parlando della città, disse quanto fosse fosse brutta usando toni dispregiativi. Le ho risposto che in realtà le cose belle ci sono e le ho viste in prima persona, partecipando da tanti anni al presepe vivente e al simposio etrusco”.

Un treppiede e l’alba con un palcoscenico naturale dove fare ginnastica: “Ho fatto qualche diretta che non vedeva nessuno poi i video hanno cominciato a girare. Ho scelto un luogo del cuore perché comunico così, attraverso il movimento del corpo, e me ne vado appena finito senza alcun montaggio. Alle 6 di mattina l’atmosfera di Torre Flavia è incredibile, così come al tramonto. Mi sono chiesta perché non ci avesse mai pensato nessuno a girare video in questi posti, neanche qualche artista”.

“Ho come l’impressione – prosegue Bruna – che talvolta non si apprezzino i posti semplicemente perché non si conoscono. Mi ha aiutato molto leggere i libri di Crescenzo Paliotta, Corrado Melone, Claudio Nardocci e Federico Ascani perché non si conosce ogni scorcio della città. Sono stati di grande aiuto, così ho pensato di calamitare l’attenzione delle persone sulle cose belle.

Messi in atto gli esercizi, che speriamo aiutino i pigri e sedentari, sono arrivati i messaggi di apprezzamento persino da Cerveteri e sono contenta di aver centrato l’obiettivo. Qualcuno ha insinuato che lo facessi per pubblicità ma in realtà la palestra lavora lo stesso.

I silos alla ciclabile di Palo sono stati una scoperta anche per me, tanto per far capire quanti scorci ci siano. ” Con la ginnastica facciamo un percorso itinerante dove ci si ritrova, in luoghi di pregio tipo Torre Flavia o alla villa di Pompeo. Postazione fissa ai giardini di viale America, con una quindicina di allievi. Con la bella stagione posso sfruttare gli spazi aperti scivolando anche a settembre. Trovo che se conosci la città ne apprezzi il valore e la rispetti.

Infine la proposta di valorizzazione dei luoghi simbolo di Ladispoli: “Alla villa di Marina di Palo per esempio non c’è un’indicazione che racconti la storia del luogo. Penso che in un futuro prossimo finirò a fare la guida turistica (scherza) ma magari portare in giro le persone potrebbe generare un introito alla città grazie ai turisti” la conclusione di Bruna Bartolini.