La Geo Barents in arrivo a Civitavecchia: è il terzo attracco • Terzo Binario News

A bordo 261 migranti, 130 si fermeranno in città domani sera mentre gli altri proseguiranno per Genova ma Medici Senza Frontiere attacca: “Sbarco multiplo che non ha senso”

In arrivo a Civitavecchia la Geo Barents, nave battente bandiera norvegese di Medici Senza Frontiere, che ha salvato 261 migranti. L’attracco è previsto per sabato sera. Di questi, 130 si fermeranno a Civitavecchia mentre gli altri proseguiranno per Genova.

Ma la ong polemizza con palazzo Chigi per il doppio sbarco.

“Le autorità italiane hanno chiesto di sbarcare le 261 persone soccorse in due porti diversi – Civitavecchia e Genova, dopo una serie comunicazioni diverse. Si prospetta uno sbarco multiplo che non ha senso.

All’alba di questa mattina abbiamo effettuato il soccorso di 261 persone da due diverse imbarcazioni. I sopravvissuti, tra cui diverse donne e bambini, sono di 12 diverse nazionalità. Erano partiti la notte scorsa dalle coste della Libia”.

Per la Geo Barents è il terzo attracco a Civitavecchia dopo quelli dell’ottobre e novembre 2023.