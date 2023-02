La Futsal vince e sorpassa la Cccp 1987: 5-2 al PalaTorrino, tripletta di Donati • Terzo Binario News

Colpo esterno della Futsal Civitavecchia espugna il PalaTorrino per 5-2 scavalcando la stessa Cccp 1987 in classifica. Insomma una bella giornata per i nerazzurri, che raggiungono quota 26 punti in una zona della graduatoria abbastanza tranquilla.

Nell’impianto dell’Eur si è disputata la quinta giornata di ritorno del girone B di C1, nella quale i civitavecchiesi si sono trovati ad affrontare il quintetto romano che in classifica ha ottenuto 25 punti, a fronte dei 23 della Futsal. Ottima l’occasione per tentare quel sorpasso che effettivamente poi riuscirà.

Nel primo tempo sono i padroni di casa a farla da padroni, trovando il gol su un errore in rimessa laterale dei civitavecchiesi e imponendo un numero di giri elevato. Sull’1-0 si conclude la prima frazione mentre nella ripresa salgono in cattedra gli ospiti e impartiscono una bella lezione alla Cccp 1987, con Alessio Donati particolarmente ispirato. Nella ripresa, l’attaccante trova dapprima il pari, Tiziano Moretti raddoppia, poi ancora due perle di Donati. A circa due minuti e mezzo dalla fine i romani accorciano sul 4-2 e tentano il tutto per tutto schierando il portiere di movimento. Sigillo finale di Daniel Pernelli che sfrutta al meglio un pallone rubato e la porta sguarnita. Raggiante mister Umberto Di Maio che, sebbene non abbiamo visto realmente lo spettro della retrocessione, è felice per la crescita graduale dei suoi: «Abbiamo disputato una grossa gara – dice – e usato bene il pivot in fase di giro palla. Il gol di Moretti è arrivato grazie a Simone Mondelli che calcia forte in area e il compagno bravo ad anticipare l’avversario. Segno che c’è lucidità, ritmo e capacità di lettura, così come nelle ripartenze sulle uscite dal pressing. I ragazzi sono stati bravi, oltre ai marcatori, Cristian Trappolini e capitan Damiano Leone, sono stati tutti performanti». La disamina su momento: «Sono arrivati 10 punti nelle ultime quattro gare, sintomo di un buon andamento. Il gruppo sta diventando una squadra, riuscendo a far unite ex calciatori a 11 e giovani meno esperti.Sabato all’Ivan Lottatori arriva la Spes Poggio Fidoni quarta forza del campionato ma ad oggi forse fa un po’ meno paura: «Si sono anche rinforzati con duespagnoli, un bomber e un portiere, ma più l’avversario è forte, più ci motiva. Adesso non c’è l’assillo della classifica, ce le giochiamo di volta in volta in un girone di ritorno al momento buono».